Anna Tatangelo | selfie sexy con felpa sportiva | pazzesca come sempre

Leggi su solonotizie24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Da qualche mese protagonista del gossip in più occasionisi è dichiarata single, da quando si è separata da Gigi D’Alessio ufficialmente non ha avuto altre storie. La cantante sta vivendo una nuova fase della sua vita, una rinascita sia professionale che privata ma senza avere, per il momento, nessun fidanzato. Professionista impegnata nel realizzare molti progetti, ma anche mamma presente per il suo Andrea,ha conquistato anche i social: i suoi account sono seguiti da tantissimi followers.Solonotizie24cantante di talento e influencer perfetta! L’utilizzo dei social, in particolare d’Instagram l’hanno resa un’influencer perfetta, ma l’ex di Gigi D’Alessio non sembra avere nessuna intenzione d’intraprendere una ...