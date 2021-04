Anna Tatangelo fa una promessa ben precisa al figlio Andrea | la lettera commuove tutti

(Di giovedì 1 aprile 2021) La loro storia d’amore lunga oltre 15 anni ha fatto sognare e discutere al contempo, ma soprattutto ha portato ad un. Stiamo parlando die Gigi D’Alessio, che lo scorso anno si sono detti addio, annunciando la separazione via social. Nonostante non stiano più insieme i due per il bene del ragazzo hanno mantenuto un buon rapporto. Proprio ieri, 31 marzo 2021,ha compiuto 10 anni. Un traguardo importante, a cui entrambi i genitori hanno reso omaggio attraverso i loro profili Instagram. A stupire i fan soprattutto ladella cantante ciociara. Una magnifica dedica che sottolinea il forte legame che unisce mamma e. leggi anche l’articolo —> Simona Ventura, il selfie senza trucco in accappatoio divide: «Ma che ti sei ...

Advertising

radiofmfaleria : Anna Tatangelo - Senza dire che - alicejuvelove : Trovo INCONCEPIBILE che #Eligreg, Melissa Satta e Anna Tatangelo siano SINGLE mentre è pieno di galline senza neuro… - annamaria_ff : Anna Tatangelo - Lo So Che Finirà (videoclip) - PasqualeMarro : #AnnaTatangelo strano messaggio: “Chi ti ama lo sa, non vergognatevi” - mvcangelo : laura pausini e anna tatangelo sono sottointese -

Ultime Notizie dalla rete : Anna Tatangelo

Da quandosi è separata da Gigi D'Alessio, ha ritrovato l'energia giusta per fare ciò che le piace: non soltanto musica, ovviamente, ma anche televisione: lo scorso anno l'abbiamo vista a All ...Una donna davvero sempre molto attenta e bellissima, stiamo parlando diche nelle ultime ore ha fatto una dolcissima dedica. La sua vita privata è stata molto spesso al centro del gossip nazionale, anche quando la sua lunghissima storia d'amore con Gigi D'...Ilary Blasi, Alessia Marcuzzi, Cecilia Rodriguez, Elisabetta Canalis, Taylor Mega, Anna Tatangelo, Caterina Balivo... Le foto delle vip ...Per Anna Tatangelo e suo figlio Andrea non è stato difficile solo l’ultimo anno a causa della pandemia ma anche quello precedente (foto). Niente di insuperabile ma nella lettera che ha scritto a suo ...