Animali vivi trasportati oltre le condizioni limite, 35 mila euro di multa (Di giovedì 1 aprile 2021) Controlli a tappeto della Polizia stradale del Friuli Venezia Giulia in questi giorni, con l'obiettivo dedicato dei camion che trasportano Animali vivi. La tradizione gastronomica italiana prevede, ...

Ultime Notizie dalla rete : Animali vivi Animali vivi trasportati oltre le condizioni limite, 35 mila euro di multa Controlli a tappeto della Polizia stradale del Friuli Venezia Giulia in questi giorni, con l'obiettivo dedicato dei camion che trasportano animali vivi. La tradizione gastronomica italiana prevede, durante le festività pasquali, un largo consumo di carne ovina. Di conseguenza gli agenti hanno puntato la loro attenzione sul trasporto ...

Lamenti dal retro del furgone: la Stradale scopre 20 capretti portati abusivamente al macello Santa Giustina - I controlli sul trasporto degli animali vivi effettuati lungo gli assi stradali provinciali da parte della Polizia Stradale di Belluno, hanno consentito di intercettare un trasporto abusivo di capretti, probabilmente destinati alla ...

Animali vivi trasportati oltre le condizioni limite, 35 mila euro di multa UdineToday Vaccini per gatti, visoni e altri animali mentre i topi si infettano con le varianti Vaccini, pronti quelli per i gatti, per i visoni e anche per altri animali, mentre si scopre che i topi si infettano con le varianti del virus. Arriva dalla Russia la prima registrazione ...

Arriva dalla pioggia l’energia per muovere i camion ... euro nell’autotrasporto animali La Polizia Stradale ha svolto una campagna di controlli sull’autotrasporto di animali vivi vicino al porto di Civitavecchia, dove hanno rilevato ventidue infrazioni ...

