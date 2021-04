Andrea Orlando "svuota" Mimmo Parisi, il papà dei navigator (Di giovedì 1 aprile 2021) A domanda diretta davanti alle telecamere di Start, trasmissione mattutina di SkyTg24, il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, ha voluto evitare lo scontro frontale con Mimmo Parisi, presidente dell’Anpal nonché papà dei navigator, l’esercito di tremila procacciatori di lavoro che avrebbero dovuto trovare un impiego a chi percepisce il Reddito di cittadinanza. “La sostituzione di Parisi non è un tema che è all’ordine del giorno, i vertici dell’Anpal scadano tra molti mesi. Non esiste uno spoil system, non sono per personalizzare le vicende”. Il ministro infatti non ha bisogno di alzare un polverone su un nome, peraltro molto sensibile politicamente, visto che è stato messo alla guida dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro dai 5 Stelle, in ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) A domanda diretta davanti alle telecamere di Start, trasmissione mattutina di SkyTg24, il ministro del Lavoro,, ha voluto evitare lo scontro frontale con, presidente dell’Anpal nonchédei, l’esercito di tremila procacciatori di lavoro che avrebbero dovuto trovare un impiego a chi percepisce il Reddito di cittadinanza. “La sostituzione dinon è un tema che è all’ordine del giorno, i vertici dell’Anpal scadano tra molti mesi. Non esiste uno spoil system, non sono per personalizzare le vicende”. Il ministro infatti non ha bisogno di alzare un polverone su un nome, peraltro molto sensibile politicamente, visto che è stato messo alla guida dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro dai 5 Stelle, in ...

