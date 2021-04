Ancora viti in strada, i residenti esasperati: 'La pazienza è finita, c'è chi ha forato 9 volte' (Di giovedì 1 aprile 2021) Un 'mistero' che continua a ripetersi, e continua a causare danni agli automobilisti, esasperando i residenti della frazione di San Cristoforo, a Cesena. Qualcuno sparge viti sulla carreggiata ... Leggi su cesenatoday (Di giovedì 1 aprile 2021) Un 'mistero' che continua a ripetersi, e continua a causare danni agli automobilisti, esasperando idella frazione di San Cristoforo, a Cesena. Qualcuno spargesulla carreggiata ...

Ultime Notizie dalla rete : Ancora viti Ancora viti in strada, i residenti esasperati: 'La pazienza è finita, c'è chi ha forato 9 volte' Qualcuno sparge viti sulla carreggiata provocando danni alle gomme delle auto. A rilanciare il problema che va avanti da tempo, ma non ancora risolto, è Francesca Spadoni che abita appunto nella ...

Ancora viti in strada, i residenti esasperati: "La pazienza è finita, c'è chi ha forato 9 volte" CesenaToday Farmacie pronte a fare tamponi con l’aiuto del volontariato PIOMBINO. Ancora il servizio non è attivo, ma «l'intenzione di iniziare con i tamponi rapidi c'è. Ci siamo messi in contatto con Misericordia, Pubblica Assistenza e Croce Rossa per avere un aiuto e st ...

