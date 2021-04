Anche Mahmood si schiera a favore del ddl Zan | le sue parole su Instagram

Leggi su trendit

(Di giovedì 1 aprile 2021) Sta facendo discutere, in questi giorni, la questione riguardante la legge Zan soprattutto alla luce delledel Senatore Simone Pillon eil cantanteavrebbe voluto dire la sua sull’argomento. In una serie diStories, il vincitore di Sanremo 2019 avrebbe affermato: E’ di fondamentale importanza approvare la legge Zan. Ho sempre pensato che episodi di discriminazione basati sul sesso, sull’identità di genere e sull’orientamento sessuale debbano essere condannati. Mi è capitato più volte di assistere impotente a scene di questo tipo, soprattutto durante la mia adolescenza.avrebbe continuato il suo discorso con queste, raccontando come lui stesso in primo persona sia stato vittima di violenze. E invita tutti a battersi e far sentire la ...