Anche il Veneto si ferma: Zaia annuncia lo stop alle vaccinazioni perché le dosi sono finite (Di giovedì 1 aprile 2021) Il Veneto sospende la somministrazione dei vaccini anti Covid. Lo ha annunciato oggi il presidente della Regione, Luca Zaia. 'Noi che al momento siamo primi per vaccinazioni, ne facciamo 35 mila al ... Leggi su globalist (Di giovedì 1 aprile 2021) Ilsospende la somministrazione dei vaccini anti Covid. Lo hato oggi il presidente della Regione, Luca. 'Noi che al momento siamo primi per, ne facciamo 35 mila al ...

GiangioTheGlide : RT @laGigogin: Dopo il Veneto si ferma anche il Lazio. I vaccini non ci sono e le mimetiche non ci servono a un cazzo. È come andare in gue… - SecolodItalia1 : Vaccini esauriti: il Veneto sospende le somministrazioni. Anche Lazio e Toscana verso lo stop… - Marilen97832318 : RT @laGigogin: Dopo il Veneto si ferma anche il Lazio. I vaccini non ci sono e le mimetiche non ci servono a un cazzo. È come andare in gue… - garidan : @Cartabellotta @GIMBE In Veneto siamo ormai senza dosi, la gente che vuole vaccinarsi c'è e anche l'organizzazione… - FrancoCibin : RT @ComuneDolo: ??Emergenza COVID-19. Sportelli comunali di supporto al vaccino: attivi a #????????, #?????????? e #?????????????????? Il portale dell'Ulss 3… -