Ancelotti | «La Superlega non si può fare Diamo valore alle competizioni nazionali»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 1 aprile 2021) Carloha parlato dellae della sua contrarietà a farla nascere Carlonatore dell’Everton, ha rilasciato una lunga intervista a The Athletic dove ha parlato anche dellaeuropea esprimendo un parere negativo. «È chiaro che se leperdono di interesse e intrattenimento, allora il concetto di unaattrae più potere. Per un tifoso, se io arrivo al punto in cui l’Everton non può sperare di battere il Manchester City, allora non lo guarderò. Preferirei guardare il Manchester City contro il Barcellona perché sarebbe più interessante. Ma per me lanon si può. Abbiamo la Champions League: è abbastanza, giusto? La Champions mette già i ...