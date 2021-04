Anaao | “Donne sono tre quarti forza lavoro sanità | ma poche al comando”

(Di giovedì 1 aprile 2021) ROMA – “Artefici di questo progetto dopo la prima fase di lockdown, come professioniste in medicina abbiamo discusso le nostre esperienze, analizzato le criticità dei presìdi ospedalieri e delle organizzazioni nelle singole realtà al fine di pensare ad un cambiamento del modello di governo della salute nella sua interezza, e non a compartimenti stagni. Per questo abbiamo lavorato a livello interdisciplinare con professioniste che si occupano di trasformare anche altri contesti: architette, psicologhe, economiste, filosofe, giornaliste”. Lo ha dichiarato Sandra Morano, Coordinatrice dell’Area di Formazione Femminile dell’Associazione e curatrice del libro ‘La sanità che vogliamo. Le cure orientate dalle donne’ presentato oggi in streaming, scritto dalle mediche e dirigenti sanitarie dell’Anaao Assomed.

Marano: 'Il governo delle donne in sanità passa attraverso specifici processi trasformativi. È questa l'unica via per l'autorevolezza. È questa la vera scommessa del futuro per noi'. "La sanità che vogliamo. Le cure orientate dalle donne" è un progetto inviato al Programma Next Generation EU. Un elenco di priorità declinate al femminile che mirano a suggerire cambiamenti struttura