America’s Cup, la sfida del Cancano Yacht Club era un pesce d’aprile: “Speriamo nessuno si sia sentito preso in giro” (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è rivelato essere un pesce d’aprile il comunicato stampa rilasciato ieri dal Cancano Yacht Club, nel quale il sodalizio valtellinese annunciava la sua sfida ai detentori della America’s Cup. Il nome dell’imbarcazione avrebbe dovuto essere Gypaetus Barbatus, l’avvoltoio degli agnelli presente proprio nella zona dei Laghi di Cancano. Oggi, infatti, è arrivata la spiegazione. COMUNICATO STAMPA Cancano Yacht Club “Buongiorno a tutti! Come molti di voi avranno capito, il Cancano Yacht Club è specializzato più in pesca che in vela! A tutti un grazie, soprattutto a chi, avuto l’assist, ha colto l’occasione per fare gol! Il nostro obiettivo era strappare un ... Leggi su oasport (Di giovedì 1 aprile 2021) Si è rivelato essere unil comunicato stampa rilasciato ieri dal, nel quale il sodalizio valtellinese annunciava la suaai detentori dellaCup. Il nome dell’imbarcazione avrebbe dovuto essere Gypaetus Barbatus, l’avvoltoio degli agnelli presente proprio nella zona dei Laghi di. Oggi, infatti, è arrivata la spiegazione. COMUNICATO STAMPA“Buongiorno a tutti! Come molti di voi avranno capito, ilè specializzato più in pesca che in vela! A tutti un grazie, soprattutto a chi, avuto l’assist, ha colto l’occasione per fare gol! Il nostro obiettivo era strappare un ...

