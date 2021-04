Amato: «Lazio rischia di sospendere le vaccinazioni senza nuove dosi in 24 ore» (Di giovedì 1 aprile 2021) Vaccini Lazio Covid – 1 aprile 2021. Altro che accelerazione della campagna di vaccinazione, il Lazio rischia di interrompere le somministrazioni se entro un giorno non saranno inviate nuove dosi alla Regione. A spiegare la drammatica situazione l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’Amato. «Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni. Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi». leggi anche l’articolo —> Covid, Zaia: “Stop alle vaccinazioni”, cosa sta succedendo in Veneto Vaccini Lazio, Amato: ... Leggi su urbanpost (Di giovedì 1 aprile 2021) VacciniCovid – 1 aprile 2021. Altro che accelerazione della campagna di vaccinazione, ildi interrompere le somministrazioni se entro un giorno non saranno inviatealla Regione. A spiegare la drammatica situazione l’assessore regionale alla Salute, Alessio D’. «Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di AstraZeneca previsti siamo costretti nostro malgrado ale. Mi auguro che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi». leggi anche l’articolo —> Covid, Zaia: “Stop alle”, cosa sta succedendo in Veneto Vaccini: ...

