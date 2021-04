Alvaro Morata, il pesce d’aprile è terribile: “Sono incinta!”. La sua reazione – VIDEO (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ il primo di aprile e neanche i campioni dello sport Sono immuni da una buona dose di scherzi. E’ quanto successo ad Alvaro Morata nella giornata di oggi: il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 1 aprile 2021) E’ il primo di aprile e neanche i campioni dello sportimmuni da una buona dose di scherzi. E’ quanto successo adnella giornata di oggi: il… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

dorklea : alice campello e álvaro morata mi fanno morire, ho appena visto il pesce d’aprile che lei ha fatto a lui ?? - claudiadelbono : Adoro come Alice Campello parli italiano e Alvaro Morata spagnolo eppure comprensione 100% - Micol_2893 : Non Álvaro che già si immaginava con una cucciolina in braccio??una princesa??amoreeeee!!! P.s. Io impazzisco x ques… - iopensocose : CUORE DISTRUTTO FRANTUMATO LIQUEFATTO PER ALVARO MORATA CHE SI VEDEVA GIÀ CON UNA CUCCIOLINA IN BRACCIO E VOLEVA UN… - softIwts : alvaro morata si era visto in braccio una principessa ???????? -