Altro che 500mila punture al giorno. Le dosi continuano a scarseggiare. Nel Lazio tra 24 ore non sarà più possibile vaccinare (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”. È quanto ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a proposito dell’approvvigionamento di dosi di vaccini anti-Covid. “Mi auguro – ha aggiunto D’Amato – che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini!”. “L’80% degli over80 ha avuto la prima dose – ha aggiunto l’assessore regionale -, il 50% anche la seconda, pensiamo a metà aprile di aver vaccinato tutti gli over 80. Siamo in attesa di queste preziose 122mila dosi che ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) “Se nelle prossime 24 ore non arrivano i 122 mila vaccini di Astrazeneca previsti siamo costretti nostro malgrado a sospendere le vaccinazioni”. È quanto ha annunciato l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato, a proposito dell’approvvigionamento didi vaccini anti-Covid. “Mi auguro – ha aggiunto D’Amato – che tale sospensione venga scongiurata. Abbiamo messo in esercizio una macchina imponente che non deve fermarsi. Da ieri notte abbiamo aperto le prenotazioni anche per l’età 66 e 67 e sono già oltre 36 mila i prenotati. Abbiamo un milione di prenotazioni da qui a maggio. Servono i vaccini!”. “L’80% degli over80 ha avuto la prima dose – ha aggiunto l’assessore regionale -, il 50% anche la seconda, pensiamo a metà aprile di aver vaccinato tutti gli over 80. Siamo in attesa di queste preziose 122milache ...

NicolaMorra63 : Scava scava, che cos'altro uscirà fuori? #Fontana - caritas_milano : ??Emergenza COVID al Campo profughi di Lipa Scoppiati diversi focolai a causa delle drammatiche condizioni igienic… - NicolaMorra63 : In #Calabria i vaccinati sotto la categoria 'altro' hanno percentuali che altrove non si raggiungono. È lecito sape… - cesarebrogi1 : RT @PossibileIt: Ci uniamo all'allarme della @RetePaceDisarmo: il potenziamento della spesa militare nel #PNRR toglie risorse ai settori su… - Valeria23549267 : @JoIloveJu Non se ne sarebbe proprio parlato. Siccome alla Juve pure una scorreggia fa rumore più di qualunque puzz… -