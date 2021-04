Allontanare il personale sanitario che rifiuta il vaccino? Una disputa per me insensata: è già un obbligo (Di giovedì 1 aprile 2021) Molto si parla in questi giorni di addetti al servizio sanitario nazionale che rifiutano il vaccino e, da più parti, si invoca un immediato provvedimento di allontanamento per evitare pericoli di contagio in ambienti certamente a rischio per la presenza di soggetti deboli, quali ospedali, case di cura per anziani eccetera. Suscitando la furiosa reazione dei “liberisti” che strillano a squarciagola contro la compressione delle libertà costituzionali. Francamente, mi sembra una disputa totalmente priva di senso, specie di fronte ad una pandemia di queste proporzioni. E forse sarebbe il caso di ricordare che sin dal 1994, la Corte costituzionale ha troncato ogni dubbio. Non c’era il Covid ma c’era l’Aids e una operatrice sanitaria di Padova era stata cautelarmente sospesa dal servizio (ma non dallo stipendio) per essersi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) Molto si parla in questi giorni di addetti al servizionazionale cheno ile, da più parti, si invoca un immediato provvedimento di allontanamento per evitare pericoli di contagio in ambienti certamente a rischio per la presenza di soggetti deboli, quali ospedali, case di cura per anziani eccetera. Suscitando la furiosa reazione dei “liberisti” che strillano a squarciagola contro la compressione delle libertà costituzionali. Francamente, mi sembra unatotalmente priva di senso, specie di fronte ad una pandemia di queste proporzioni. E forse sarebbe il caso di ricordare che sin dal 1994, la Corte costituzionale ha troncato ogni dubbio. Non c’era il Covid ma c’era l’Aids e una operatrice sanitaria di Padova era stata cautelarmente sospesa dal servizio (ma non dallo stipendio) per essersi ...

