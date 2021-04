Alleanza Assicurazioni | Passero | “Impegnati nella protezione delle famiglie a 360 gradi”

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – “Abbiamo l’ambizione di dare il nostro contributo affinché in Italia ci sia una maggiore diffusione della copertura assicurativa dell’abitazione”. Un obiettivo che, come spiega Davide, ceo di, la compagnia sta perseguendo con il lancio di un nuovo prodotto modulare rivolto a coloro che, dalla cyber security ai danni catastrofali, vogliono coprire i diversi tipi di rischio a cui è esposta la loro casa di proprietà.entra nel settore casa. Da cosa è dettata questa scelta, quali sono le nuove esigenze? “La nostra compagnia da qualche anno si sta impegnando fortemente sul tema dellaa 360che serviamo. In Italia, come sappiamo, il tema dellaè ...

Advertising

InsuranceTrade : Su Insurance Daily di oggi: - Zurich sempre più green - - princigallomich : Alleanza Assicurazioni entra nel segmento Casa - IlModeratoreWeb : Alleanza Assicurazioni entra nel segmento Casa - - nestquotidiano : Alleanza Assicurazioni entra nel segmento Casa - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) - Oggi ben il 73% delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive, ma solo il 22%… -

Ultime Notizie dalla rete : Alleanza Assicurazioni

Un obiettivo che, come spiega Davide Passero, ceo di, la compagnia sta perseguendo con il lancio di un nuovo prodotto modulare rivolto a coloro che, dalla cyber security ai ...In questo scenario, attuando la Strategia Partner di Vita di Generali Country Italia,accelera il suo impegno in ambito protection e entra nel segmento casa.dal 2015 ...(Teleborsa) - "Abbiamo l'ambizione di dare il nostro contributo affinché in Italia ci sia una maggiore diffusione della copertura assicurativa dell'abitazione". Un obiettivo che, come spiega Davide Pa ...MILANO (ITALPRESS) – Oggi ben il 73% delle famiglie italiane è proprietario della casa in cui vive, ma solo il 22% ha almeno una polizza abitazione (multirischio, incendio e le cosiddette “globali fab ...