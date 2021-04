Allarme Covid nella Polonia | Juventus in ansia per Szczesny | Pinsoglio si scalda per il derby?

(Di giovedì 1 aprile 2021) Si teme un focolaio all’interno della Nazionale polacca dopo le quattro positività riscontrate e che hanno interessato, tra gli altri, anche il portiere del Bologna Skorupski. Per questo motivo, lateme anche per le condizioni del sul suo di estremo difensore, Wojciech, fin qui risultato negativo a tutti i test ma ovviamente la tensione è massima a pochi giorni dall’importantissimodi sabato contro il Torino. Con Buffon squalificato, laavrà come secondo portiere Carlo, classico uomo spogliatoio ma reduce da 0 minuti in stagione in campionato. Pirlo incrocia le dita e spera di non accumulare problemi su problemi. SportFace.

