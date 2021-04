Allarme bomba nell’Aeroporto abruzzese: ma era solo? (Di giovedì 1 aprile 2021) Allarme bomba nell’Aeroporto d’Abruzzo, ma è solo un’esercitazione della polizia di frontiera. Simulato un Allarme bomba nello scalo aeroportuale allo scopo di testare le vie di comunicazione e i tempi di intervento. Esercitazione della polizia di frontiera per un Allarme bomba nell’Aeroporto d’Abruzzo questa mattina, giovedì 1 aprile. Alle ore 10.30 scatta la simulazione, la torre di controllo riceve un’insolita Leggi su periodicodaily (Di giovedì 1 aprile 2021)d’Abruzzo, ma èun’esercitazione della polizia di frontiera. Simulato unnello scalo aeroportuale allo scopo di testare le vie di comunicazione e i tempi di intervento. Esercitazione della polizia di frontiera per und’Abruzzo questa mattina, giovedì 1 aprile. Alle ore 10.30 scatta la simulazione, la torre di controllo riceve un’insolita

Ultime Notizie dalla rete : Allarme bomba Allarme bomba in aeroporto, si teme un Pesce d'Aprile ma è un'esercitazione Pescara. Alle ore 10.30 del primo aprile, la torre di controllo dell'aeroporto di Pescara riceve un'insolita comunicazione: il comandante di un piccolo aereo, un Cessna, segnala qualcosa di insolito a ...

Sanremo, ordigno bellico in mare: oggi il brillamento La bomba si trova a 7 metri di profondità e verrà fatto brillare oggi a distanza di circa tre ... L'allarme era scattato poco dopo le 11 di questa mattina, quando alcuni passanti hanno notato la ...

