Alitalia, mandato Governo “negoziare con UE piano per ITA” (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Lo stallo sui ristori per il salvataggio di Alitalia è stato oggetto di un colloquio a margine del CdM di ieri sera tra i Ministri dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, Daniele Franco titolare dell’Economia, e quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini. “Il mandato del Governo è quello di negoziare con l’Unione Europea un piano per la Newco Ita, ma in grado di mantenersi da sola, e di non pesare sulla collettività”, fanno sapere fonti del MiSE sottolineando che “il piano deve essere ulteriormente affinato per raggiungere l’obiettivo. Questo il compito affidato al Mef, Mise e Mims”. Stando a quanto risulta, per Alitalia si starebbe studiando l’affitto del ramo d’azienda per consentire a Ita di partire. Resterebbe, tuttavia, il “nodo” dei ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Lo stallo sui ristori per il salvataggio diè stato oggetto di un colloquio a margine del CdM di ieri sera tra i Ministri dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti, Daniele Franco titolare dell’Economia, e quello delle Infrastrutture Enrico Giovannini. “Ildelè quello dicon l’Unione Europea unper la Newco Ita, ma in grado di mantenersi da sola, e di non pesare sulla collettività”, fanno sapere fonti del MiSE sottolineando che “ildeve essere ulteriormente affinato per raggiungere l’obiettivo. Questo il compito affidato al Mef, Mise e Mims”. Stando a quanto risulta, persi starebbe studiando l’affitto del ramo d’azienda per consentire a Ita di partire. Resterebbe, tuttavia, il “nodo” dei ...

