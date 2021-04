Alessia Ventura incinta col Covid: “Ho avuto paura per la mia bambina” (Di giovedì 1 aprile 2021) Alessia Ventura gioisce per la gravidanza, festeggiando finalmente l’ottavo mese. Trepidante d’attesa per l’incontro con la figlia, ricorda però un momento molto difficile, quando ha contratto il Covid a dicembre. La showgirl ammette di avere avuto molta paura, vivendo quei giorni con enorme preoccupazione. incinta di Gabriele Schembari, ex calciatore, Alessia si è aperta durante un’intervista a Diva e Donna, ricordando con grande angoscia la notizia di essere risultata positiva al Covid. “Mi sono spaventata, ho avuto paura per la bambina”, dice, aggiungendo che fortunatamente non ha dovuto seguire delle terapie particolari. “Il Covid è andato via da solo, ho solo ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 aprile 2021)gioisce per la gravidanza, festeggiando finalmente l’ottavo mese. Trepidante d’attesa per l’incontro con la figlia, ricorda però un momento molto difficile, quando ha contratto ila dicembre. La showgirl ammette di averemolta, vivendo quei giorni con enorme preoccupazione.di Gabriele Schembari, ex calciatore,si è aperta durante un’intervista a Diva e Donna, ricordando con grande angoscia la notizia di essere risultata positiva al. “Mi sono spaventata, hoper la”, dice, aggiungendo che fortunatamente non ha dovuto seguire delle terapie particolari. “Ilè andato via da solo, ho solo ...

Advertising

ilpensologo : Alessia Ventura sta aspettando una bimba dal suo attuale compagno, anche lui calciatore come gli ex. L'amore lo cer… - GossipItalia3 : Alessia Ventura e il Covid in gravidanza: “Ho avuto paura per la bambina” #gossipitalianews - zazoomblog : Alessia Ventura la showgirl in attesa rischia grosso: “Ho avuto paura” - #Alessia #Ventura #showgirl #attesa… - zazoomblog : Alessia Ventura incinta col Covid: «Ho avuto paura per la bambina per fortuna è andato tutto bene» - #Alessia… - zazoomblog : Alessia Ventura incinta col Covid: «Ho avuto paura per la bambina per fortuna è andato tutto bene» - #Alessia… -