Al via la prenotazione vaccino per la fascia d'età 70-74 anni (Di giovedì 1 aprile 2021) Dal 1 aprile in Friuli Venezia Giulia si aprono le agende per le adesioni dei cittadini appartenenti alla fascia d'età 70-74 anni alla campagna vaccinale anti Covid. Lo ha comunicato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, ricordando che le modalità di prenotazione sono le stesse utilizzate per le altre categorie: il Cup delle Aziende Sanitarie, le farmacie e il call center al numero unico 0434.223522. La platea stimata di persone interessate da questa tranche di vaccinazioni ammonta circa a 75mila persone. Le operazioni di somministrazione del siero (AstraZeneca) inizieranno dalla metà del mese di aprile. "Procediamo – ha sottolineato Riccardi – con la consapevolezza che, specialmente intervenendo in queste fasce d'età, più velocemente vacciniamo meno persone vengono ...

