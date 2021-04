(Di giovedì 1 aprile 2021)menti collettivi perdi Air. A comunicarlo è stata ieri la compagnia aerea in liquidazione che, scrive, “si trova nella necessità di procedere a una riduzione collettiva di personale riguardante tutti ia tempo indeterminato della Società, 1383 di cui 6 dirigenti, facenti capo alle sedi, uffici e basi, siti presso gli aeroporti di Olbia, Malpensa, Linate, Roma Fiumicino, Firenze e Napoli, al termine del periodo di integrazione salariale straordinaria” e questo “a causa della intervenuta definitiva cessazione di ogni e qualsivoglia attività svolta dalla società, della quale è già stata da tempo deliberata la messa in liquidazione”. Le ragioni dell’esubero, informa Airin una lettera inviata ai sindacati visionata dall’Adnkronos, “sono ...

Advertising

jobwithinternet : RT @enricoparenti2: Fine di un altro simbolo italiano. Air Italy licenzia 1363 dipendenti - italiaserait : Air Italy licenzia 1363 dipendenti - enricoparenti2 : Fine di un altro simbolo italiano. Air Italy licenzia 1363 dipendenti - DividendProfit : Air Italy, i sindacati: stop ai licenziamenti e attivazione della Cig-Covid - fisco24_info : Air Italy licenzia 1363 dipendenti: La compagnia aerea in liquidazione avvia la procedura -

Ultime Notizie dalla rete : Air Italy

La compagnia aerea in liquidazione avvia la procedura Licenziamenti collettivi per 1363 dipendenti di. A comunicarlo è stata ieri la compagnia aerea in liquidazione che, scrive, "si trova nella necessità di procedere a una riduzione collettiva di personale riguardante tutti i dipendenti a ...... Senior Director Sales& Malta Lufthansa Group . "Il Gruppo Lufthansa è un partner storico ... Siamo molto soddisfatti della collaborazione con Lufthansa eDolomiti, che garantiscono al ...Sono 23.649 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 1 aprile, secondo i dati regione per regione del bollettino della “Abbiamo reinfezioni, negli stessi vaccinati, date da variante inglese. Le segnal ...Tra le «fortunate» ci sono ora Ryanair e Wizz Air. Eppure pochi giorni fa ... anche se al primo posto ci sarebbero le rotte verso il Sud Italia e le isole. Chi conosce bene le norme in materia ...