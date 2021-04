Air Italy | i sindacati | stop ai licenziamenti e attivazione della Cig-Covid

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 1 aprile 2021) (Teleborsa) – Le segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto aereo hanno chiesto ai liquidatori di Airdi bloccare i 1.450annunciati e di convocare un incontro per attivare la Cig-, “strumento messo a disposizione dal welfare italiano per contenere gli effetticrisi drammatica in atto nel Paese senza comportare oneri per l’azienda”. “Abbiamo chiesto subito – hanno sottolineato in una nota congiunta le sigle sindacali – un incontro al Ministero dello Sviluppo Economico per individuare soluzioni industriali atte a garantire un futuro ai lavoratori di Aira sostegnovertenza e per rappresentare direttamente al Ministero la gravità e l’urgenzasituazione in cui versano i lavoratori”. Intanto ...