Ai medici non basta, vogliono lo scudo totale anti Covid (Di giovedì 1 aprile 2021) Troppo poco. Anzi, quasi inutile. Il cosiddetto scudo penale per i somministratori di vaccini approvato in un decreto dal Governo, insieme all’obbligo di vaccinazione per tutto il personale della sanità, è stato bocciato dalle associazioni di categoria. La norma uscita dal consiglio dei ministri prevede la punibilità ai soli casi di colpa grave. Ma per i medici e gli operatori sanitari la nota dolente è il fatto che l’esecutivo si sia limitato a esimere i vaccinatori dalla punibilità per omicidio colposo e lesioni colpose a seguito della somministrazione del vaccino. Dimenticando tutte le emergenze affrontate dal personale sanitario nell’ultimo anno di pandemia. Non usa giri di parole Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici Chirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), che dice ad HuffPost: “In quest’ultimo ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 1 aprile 2021) Troppo poco. Anzi, quasi inutile. Il cosiddettopenale per i somministratori di vaccini approvato in un decreto dal Governo, insieme all’obbligo di vaccinazione per tutto il personale della sanità, è stato bocciato dalle associazioni di categoria. La norma uscita dal consiglio dei ministri prevede la punibilità ai soli casi di colpa grave. Ma per ie gli operatori sanitari la nota dolente è il fatto che l’esecutivo si sia limitato a esimere i vaccinatori dalla punibilità per omicidio colposo e lesioni colpose a seguito della somministrazione del vaccino. Dimenticando tutte le emergenze affrontate dal personale sanitario nell’ultimo anno di pandemia. Non usa giri di parole Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini deiChirurghi e Odontoiatri (Fnomceo), che dice ad HuffPost: “In quest’ultimo ...

Advertising

borghi_claudio : @OrtigiaP Ma non ha proprio senso. Se l'intento è far vaccinare la gente pensa che bella pubblicità sarà l'evidenzi… - borghi_claudio : @Joker__Reloaded @lameduck1960 Giusto. E' quello che ho detto. Penso che l'obbligo vaccinale per i medici sia incos… - borghi_claudio : @lameduck1960 @BoiledFrog2017 @Vocedelpensier1 @TheDonald_01 @Gigadesires @pbecchi Ma su... ma non parli per le str… - Hipatia36538162 : @fimmgnotizie @FimmgNazionale Gli Ordini dei Medici non hanno speso una parola. - danielevairo : RT @lameduck1960: Mettere il numero chiuso a medicina, non formare nuovi medici e infermieri, tagliare posti letto, chiudere gli ospedali e… -