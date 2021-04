Aggredisce prima un disabile e poi i carabinieri | ' Mi ha derubata' Ma non era vero nulla

(Di giovedì 1 aprile 2021) PESARO - Botte a une ai, donna arrestata e finita in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. E' quanto accaduto nella serata di martedì, quando un carabiniere libero ...

Advertising

FirenzePost : Firenze: arrestato due volte in un giorno. Prima ruba un’auto, poi aggredisce una ragazza - Lasiciliaweb : Con una sbarra di ferro si scaglia contro i carabinieri Priolo Gargallo. Prima aggredisce la sorella, poi all'arriv… - CorriereCitta : Roma: 60enne prima rapina un passeggero sul tram, poi aggredisce un poliziotto - ilariasays : Ma certo, uno esce di casa con un coltello, aggredisce la prima persona che passa e la colpa è della DAD. - GinaCande1 : Prima di guardare un programma che da quarant'anni sta scrivendo la storia della nostra TV e del nostro costume bis… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce prima

VeronaSera

APPROFONDIMENTI PESAROun disabile e poi i carabinieri: 'Mi ha...PESARO - Botte a un disabile e ai carabinieri, donna arrestata e finita in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. E' quanto accaduto nella serata di martedì, quando un carabiniere libero ...PESARO - Botte a un disabile e ai carabinieri, donna arrestata e finita in ospedale per un trattamento sanitario obbligatorio. E’ quanto accaduto nella serata di martedì, quando ...Nel silenzio, un’ombra scura è scivolata alle sue spalle. Poi lo strattone improvviso, la tracolla della borsa che scivola dal braccio e il ladro in fuga: è bastato un attimo. Sequenza da brividi che ...