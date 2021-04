Aeroporti di Roma | i Benetton scelgono l’ex ministro De Vincenti come nuovo presidente

(Di giovedì 1 aprile 2021) Claudio Deè ildidi(Adr), la società deiche gestisce gli scali di Ciampino e Fiumicino. L’economista, giàper la Coesione territoriale e il Mezzogiorno durante il governo Gentiloni e sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo Renzi, è stato indicato dall’azionista di maggioranza di Adr (Atlantia) per sostituire Antonio Catricalà, morto suicida a fine febbraio. Lo riferiscono i quotidiani La Verità e Domani. Denon è affattoal settore dell’aviazione: già negli anni in cui Massimo D’Alema era a Palazzo Chigi, si occupava die autostrade in qualità di coordinatore del Nars, la struttura del ministero del Tesoro che ...

