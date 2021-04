Addio Alessandro Bella | barbiere e musicista | si era fatto apprezzare anche per le poesie in vernacolo

(Di giovedì 1 aprile 2021) CIVITANOVA - Civitanova piange la scomparsa di un personaggio cittadino a tutto tondo,, 'Sandro' per gli amici., mae poeta in, se n'è andato nella ...

CIVITANOVA - Civitanova piange la scomparsa di un personaggio cittadino a tutto tondo, Alessandro Bella, "Sandro" per gli amici. Barbiere, ma anche musicista e poeta in vernacolo, se n'è andato nella notte tra martedì e ieri, nella propria abitazione, all'età di 91 anni, dopo averne ......