Acquisto di macchinari innovativi, 132,5 mln per per le imprese del Sud, ecco il nuovo bando del Mise (Di giovedì 1 aprile 2021) di Marilena Nasti* Impasse gravissima per gli operatori economici nazionali ed internazionali, ma non solo. La pandemia ha provocato uno dei più grandi disastri della storia moderna ma come tutte le calamità, ridisegna nuove traiettorie, lungo le quali dobbiamo incamminarci tutti, imprese, professionisti e governi per riposizionarci e puntare a nuovi modelli di business.Secondo le stime del Ced (Centro Economia Digitale) ogni euro investito su settori ad alta tecnologia genera un effetto moltiplicatore pari ad euro 2,4 nel resto dell'economia; a questo punta il governo italiano, tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Fidiamoci, pertanto di questa valutazione tipicamente keynesiana, e prepariamoci ad affrontare la sfida.L'Innovazione tecnologica sarà la svolta.ecco perché nel nuovo scenario della finanza agevolata, quello ...

