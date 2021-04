A Pasqua parchi, litorali e centri urbani sorvegliati speciali. Il Viminale rafforza i controlli per vigilare su spostamenti e assembramenti (Di giovedì 1 aprile 2021) A Pasqua parchi, litorali e centri urbani sorvegliati speciali. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese (nella foto), ha presieduto oggi il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del Viminale, il capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dell’Interno. Nel corso del Comitato, ha fatto sapere il Viminale, “è stata esaminata la situazione dell’ordine e della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 1 aprile 2021) A. Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese (nella foto), ha presieduto oggi il Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, al quale hanno partecipato il capo di gabinetto del, il capo della Polizia-direttore generale della Pubblica sicurezza, i comandanti generali dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di Finanza, il sottocapo di Stato maggiore della Difesa, il capo del Dipartimento amministrazione penitenziaria, i vertici degli organismi di informazione di sicurezza e il capo Dipartimento per le Libertà civili e l’Immigrazione dell’Interno. Nel corso del Comitato, ha fatto sapere il, “è stata esaminata la situazione dell’ordine e della ...

Advertising

ElizabethRavag1 : RT @04Carmen20: Mi aspetterei anche case sorvegliate #Pasqua: il #Viminale aumenta i controlli. Parchi, litorali e strade sorvegliati htt… - AndFranchini : Pasqua peggio di Natale: si ferma l'Italia dei vacanzieri Pochissimi spostamenti in macchina e con aerei, treni e b… - CorrNazionale : A Pasqua e Pasquetta tutta Italia in zona rossa: più controlli delle forze di polizia. Sorvegliati speciali parchi,… - ADM_assdemxmi : RT @Adnkronos: #Pasqua2021 in #zonarossa, da parchi ad autostrade potenziati i #controlli - cronaca_news : Controlli Pasqua norme anti Covid, il Viminale ai prefetti: “Intensificarli anche in parchi e litorali”… -