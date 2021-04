501 morti che pesano come un macigno: altro bollettino tragico, ma occhio ai dati sul vaccino (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna di vaccinazione sta finalmente decollando, così come i posti letto occupati in ospedale stanno iniziando a scendere, eppure c'è un dato che dice che il peggio non è ancora alle spalle: è quello dei morti per Covid, ne sono stati contati 501 nelle ultime 24 ore, un'enormità rispetto ad altre realtà europee. Il bollettino di oggi, giovedì 1 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 23.649 contagiati, 20.712 guariti e 501 morti su 356.085 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è pari al 6,6 per cento (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora alta però la situazione è in miglioramento: anche oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -231 (28.949 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 1 aprile 2021) La campagna di vaccinazione sta finalmente decollando, cosìi posti letto occupati in ospedale stanno iniziando a scendere, eppure c'è un dato che dice che il peggio non è ancora alle spalle: è quello deiper Covid, ne sono stati contati 501 nelle ultime 24 ore, un'enormità rispetto ad altre realtà europee. Ildi oggi, giovedì 1 aprile, rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 23.649 contagiati, 20.712 guariti e 501su 356.085 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è pari al 6,6 per cento (-0,2 rispetto a ieri). Per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, la pressione è ancora alta però la situazione è in miglioramento: anche oggi il saldo dei ricoveri in reparti Covid è -231 (28.949 posti letto attualmente occupati), mentre quello dei ricoveri in terapia ...

