500 Euro in libri, CD DVD ed Ebook con bonus 18App per i nati nel 2002 (Di giovedì 1 aprile 2021) Tra i provvedimenti approvati dal governo italiano in sostegno della cultura presso i giovani spicca sicuramente 18App, che permette a tutti i maggiorenni di accedere ad un bonus cultura pari a 500€, da spendere in negozi fisici e in negozi online per acquistare libri, e-book, film in DVD o Blu-ray, CD musicali e dischi, dispositivi per la formazione didattica, spettacoli teatrali o cinema, eventi culturali e musei. Se siamo nati nel 2002 e vogliamo ottenere il bonus cultura da 500€, siete nella guida giusta: qui vi mostreremo nel dettaglio come usare 18App e ottenere il bonus cultura previsto dallo stato italiano ed erogabile sotto forma di carta prepagata virtuale o sotto forma di ticket da riscuotere in negozio o online sui siti accreditati (tra cui ...

