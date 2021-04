40mila euro per superare il concorso, arrestate due insegnanti in provincia di Napoli (Di giovedì 1 aprile 2021) Organizzavano corsi di preparazione ai concorsi pubblici per docenti – tra questi il «concorsone» della primavera 2020 – al costo di mille euro, e durante le lezioni avvicinavano alcuni candidati proponendo un «accordo»: dai 20 a 40mila euro per superare la prova e assicurarsi un posto a scuola. Concorsi truccati Gli agenti del commissariato di Pompei, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 1 aprile 2021) Organizzavano corsi di preparazione ai concorsi pubblici per docenti – tra questi il «ne» della primavera 2020 – al costo di mille, e durante le lezioni avvicinavano alcuni candidati proponendo un «accordo»: dai 20 aperla prova e assicurarsi un posto a scuola. Concorsi truccati Gli agenti del commissariato di Pompei, all’esito di un’indagine coordinata dalla Procura L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

