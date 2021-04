31 milioni davanti alla tv per la crisi della Quinta Repubblica

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 1 aprile 2021) Emmanuel Macron è profondamente “désolé” per la disorganizzazione con cui è partita la campagna di vaccinazione, ora bisogna procedere con “umiltà e determinazione”. Ma non riconosce altri errori, se non per prendere attofiammata di contagi. E dunque, dopo giorni di attesa di una sua parola che non arrivava mai (Cosa sta aspettando?, titolava martedì a piena prima pagina Libération) ha finalmente annunciato ieri sera misure mai viste prima, che stanno dando luogo a una rivolta parlamentare e non solo delle opposizioni. Più che il merito si discute del metodo: il dibattito è stato aperto in Parlamento solo dopo la parola del monarca. Intanto chiuse anche le scuole (per tre settimane) per la prima volta per la prima volta dall’iniziopandemia. Coprifuoco a partire dalle 19. No agli spostamenti tra regioni, ci si può muovere ...