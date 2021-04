2 aprile | Giornata mondiale della Consapevolezza dell’Autismo | in Italia un bambino su 77 presenta il disturbo

Advertising

Agenzia_Ansa : L'autismo è tutti i giorni, non solo il 2 aprile, giornata mondiale dedicata alla consapevolezza su questo disturbo… - GimZ14 : RT @AlteaFerrari: @GimZ14 Buona giornata cara Vera, auguro a te e famiglia un meraviglioso mese di Aprile, un grande abbraccio?????????????? - miIIevuniversi : RT @lastgiuli: 1 aprile 2021 palesemente giornata della benedizione - f4stfu5e : Nessuno che in questo primo aprile abbia detto che gli Oasis sono tornati insieme era il brivido di cui avrei avuto… - tommoxj28 : RT @lastgiuli: 1 aprile 2021 palesemente giornata della benedizione -

Ultime Notizie dalla rete : aprile Giornata

Governo

Secondo Pierpaolo Sileri , sottosegretario alla Salute, le vittime diminuiranno da metà. "I ... Qui le notizie della. Il Corriere ha creato una newsletter sul coronavirus. È gratis: ci ...Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della. E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Calcio: tutte le notizie Gasport 1- 18:09Palazzo papale si illumina di blu, in occasione della Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, che ricorre domani 2 aprile, istituita nel 2007 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite. ...Al termine della rifinitura pomeridiana a Monzello, Mister Brocchi ha convocato 22 giocatori per Virtus Entella- Monza, gara della trentunesima giornata.