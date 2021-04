18app, problemi per il Bonus Cultura da 500 euro: come risolvere (Di giovedì 1 aprile 2021) Disponibile il Bonus Cultura di 500 euro per chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Ecco in cosa consiste e come richiederlo: le problematiche di 18app Dal 1° aprile torna disponibile il Bonus Cultura, per tutti i nati nel 2002. Quanti hanno compiuto 18 anni nel 2020 potranno richiedere il Bonus di 500 euro registrandosi sul portale www.18app.italia.it. Per farlo, bisognerà munirsi di Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, entro e non oltre il 31 agosto 2021. Il Bonus Cultura sarà poi valido fino al 28 febbraio, termine ultimo per per consumarlo. Bonus Cultura: in cosa consiste? Il Bonus Cultura di 500 ... Leggi su zon (Di giovedì 1 aprile 2021) Disponibile ildi 500per chi ha compiuto 18 anni nel 2020. Ecco in cosa consiste erichiederlo: le problematiche diDal 1° aprile torna disponibile il, per tutti i nati nel 2002. Quanti hanno compiuto 18 anni nel 2020 potranno richiedere ildi 500registrandosi sul portale www..italia.it. Per farlo, bisognerà munirsi di Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, entro e non oltre il 31 agosto 2021. Ilsarà poi valido fino al 28 febbraio, termine ultimo per per consumarlo.: in cosa consiste? Ildi 500 ...

Advertising

draghistan_ : ma solo a me 18app dice di aver problemi nel recupero delle credenziali o? - DonatoFCIM : #18app in tendenza, vado a vedere, soliti problemi d'accesso, sito intasato, server non funzionanti, AHHHH RAGAZZI,… - ilsognomagazine : 2002: oggi primo giorno di #18app, ma non mancano i consueti problemi con il sito. Intanto riproponiamo ?? - FonteUfficiale : #18app: Perché da oggi è possibile registrarsi sull'area dedicata del sito e richiedere il bonus destinato ai 18enn… - artxgritte : RT @verysmalltrash_: Tutt*: Speriamo non ci siano problemi a registrarsi Il sito: #18app -