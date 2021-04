18app: come richiedere il bonus di 500 euro per i neo-maggiorenni (Di giovedì 1 aprile 2021) Chi ha festeggiato i 18 anni nel 2020 può richiedere fino al 31 agosto il bonus 18app: il servizio messo a disposizione dallo Stato permette di spendere ben 500 euro in cultura. Credit: Pierre Crom/Getty ImagesA partire da giovedì 1 aprile e fino al 31 agosto chi è diventato maggiorenne nel 2020, ed è quindi nato nel 2002, potrà richiedere il bonus 18app del valore di 500 euro. Si tratta di un servizio introdotto dal governo Renzi nel 2016 che permette a chi compie 18 anni di fare acquisti all’insegna della cultura, a spese dello Stato. Il bonus può infatti essere utilizzato per comprare libri, musica, biglietti del cinema o del teatro, ingressi a musei o eventi culturali, corsi di musica, di danza, di lingua straniera ... Leggi su ck12 (Di giovedì 1 aprile 2021) Chi ha festeggiato i 18 anni nel 2020 puòfino al 31 agosto il: il servizio messo a disposizione dallo Stato permette di spendere ben 500in cultura. Credit: Pierre Crom/Getty ImagesA partire da giovedì 1 aprile e fino al 31 agosto chi è diventato maggiorenne nel 2020, ed è quindi nato nel 2002, potràildel valore di 500. Si tratta di un servizio introdotto dal governo Renzi nel 2016 che permette a chi compie 18 anni di fare acquisti all’insegna della cultura, a spese dello Stato. Ilpuò infatti essere utilizzato per comprare libri, musica, biglietti del cinema o del teatro, ingressi a musei o eventi culturali, corsi di musica, di danza, di lingua straniera ...

