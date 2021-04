18APP | bonus cultura 500 euro | la guida con tutti i passaggi da seguire VIDEO

(Di giovedì 1 aprile 2021) Al via la quinta edizione di, ilda 500per chi ha compiuto 18 anni nel 2021 da spendere in libri, musica, cinema, teatro, danza, musei, monumenti e parchi archeologici, eventili, corsi di musica, teatro o lingua straniera, prodotti dell’editoria audiovisiva e, da quest’anno, anche in abbonamenti ai quotidiani anche in formato digitale. L'articolo500: laconda

CULTURA: LA SODDISFAZIONE DI FRANCESCHINI Soddisfatto il ministro della cultura, Dario Franceschini, storico esponente del Partito Democratico, che quest'anno ha appunto deciso di ...Il, arrivato alla quinta edizione, si può richiedere sul sito www..italia.it tramite l'identità digitale Spid. La registrazione è aperta da oggi al 31 agosto, mentre sarà possibile ...Bonus cultura 2021, si parte. Da oggi 1 aprile i neo-diciottenni (nati nel 20002) possono richiedere il bonus cultura da 500 euro su 18app. Si può spendere in libri, musica, ...18app, al via il bonus di 500 euro per i maggiorenni da spendere per libri ed eventi culturali. Ecco come accedere per la registrazione ...