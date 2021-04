1 aprile, perché è diventato il giorno degli scherzi? (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 1 aprile è la data storicamente associata agli scherzi. Ce ne sono di storici e ne vengono inventati di nuovi ogni anno. L’anno scorso, in pieno lockdown, non era tempo di scherzi. Non lo è neanche quest’anno, ma il fatto che qualcuno ci abbia almeno pensato fa sentire più vicino il ritorno alla normalità. Anche se il risultato è stato pessimo. La Volkswagen ha detto che avrebbe cambiato nome in Voltswagen, per sottolineare con Volt che si parlava di modelli elettrici. Addio all’auto del popolo? No, solo un pesce d’aprile in anticipo. Attenzione a quello che incrociate oggi un rete. Da centinaia di anni è giornata di pesci, di folli invenzioni e di scoperte impossibili. Una tradizione nata molti secoli fa. L’origine del pesce d’aprile? Forse Cleopatra… Leggi su vanityfair (Di giovedì 1 aprile 2021) Il 1 aprile è la data storicamente associata agli scherzi. Ce ne sono di storici e ne vengono inventati di nuovi ogni anno. L’anno scorso, in pieno lockdown, non era tempo di scherzi. Non lo è neanche quest’anno, ma il fatto che qualcuno ci abbia almeno pensato fa sentire più vicino il ritorno alla normalità. Anche se il risultato è stato pessimo. La Volkswagen ha detto che avrebbe cambiato nome in Voltswagen, per sottolineare con Volt che si parlava di modelli elettrici. Addio all’auto del popolo? No, solo un pesce d’aprile in anticipo. Attenzione a quello che incrociate oggi un rete. Da centinaia di anni è giornata di pesci, di folli invenzioni e di scoperte impossibili. Una tradizione nata molti secoli fa. L’origine del pesce d’aprile? Forse Cleopatra…

Nonostante la diffusione in tutto il mondo, non è semplice stabilire con esattezza come sia nata l'usanza del pesce d'aprile, perché cada in questo giorno e come mai tiri in ballo proprio questo ...Dopo 500 anni nessuno conosce l'origine del pesce d'aprile, e la popolare teoria del cambio di calendario da giuliano a gregoriano è in realtà priva di ...