Zone gialle: nel nuovo decreto Covid nessun automatismo per le riaperture (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nel nuovo decreto Covid che il governo si appresta a varare nel Consiglio dei ministri di oggi, convocato a Palazzo Chigi per le 17.30, non ci sarò nessun meccanismo automatico per il rientro delle Regioni nelle Zone gialle. Ma il provvedimento, che disporrà le nuove restrizioni valide dal 7 al 30 aprile, conterrà una previsione che, nella seconda metà di aprile, consentirà alcuni allentamenti solo alle Regioni arancioni che abbiano il numero dei contagi al di sotto di una certa soglia. È questo, secondo quanto riportano la Repubblica e il Corriere, il compromesso raggiunto dal governo tra la linea rigorista (rappresentata da Speranza, Franceschini, Patuanelli) e le reiterate richieste avanzate dalla Lega di Matteo Salvini. La soglia per questo passaggio è ancora da definire e sarà ... Leggi su tpi (Di mercoledì 31 marzo 2021) Nelche il governo si appresta a varare nel Consiglio dei ministri di oggi, convocato a Palazzo Chigi per le 17.30, non ci saròmeccanismo automatico per il rientro delle Regioni nelle. Ma il provvedimento, che disporrà le nuove restrizioni valide dal 7 al 30 aprile, conterrà una previsione che, nella seconda metà di aprile, consentirà alcuni allentamenti solo alle Regioni arancioni che abbiano il numero dei contagi al di sotto di una certa soglia. È questo, secondo quanto riportano la Repubblica e il Corriere, il compromesso raggiunto dal governo tra la linea rigorista (rappresentata da Speranza, Franceschini, Patuanelli) e le reiterate richieste avanzate dalla Lega di Matteo Salvini. La soglia per questo passaggio è ancora da definire e sarà ...

