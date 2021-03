Zona rossa Pasqua: riepilogo delle regole previste dall’ultimo Decreto (Di mercoledì 31 marzo 2021) Zona rossa Pasqua: l’Italia intera sarà posta nella fascia di rischio più alta in concomitanza con le festività Pasquali. Nello specifico, le restrizioni più stringenti tra quelle attualmente previste saranno applicate nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Ecco un riepilogo di cosa si può e non si può fare in base all’ultimo Decreto sulla gestione dell’epidemia. Zona rossa Pasqua: spostamenti e autocertificazione Zona rossa Pasqua: tra il 3 e il 5 aprile 2021 non ci si potrà spostare tra una regione e l’altra e tra un comune e l’altro a meno di casi particolari legati a lavoro, salute, comprovata necessità, rientro alla ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 31 marzo 2021): l’Italia intera sarà posta nella fascia di rischio più alta in concomitanza con le festivitàli. Nello specifico, le restrizioni più stringenti tra quelle attualmentesaranno applicate nelle giornate di sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Ecco undi cosa si può e non si può fare in base all’ultimosulla gestione dell’epidemia.: spostamenti e autocertificazione: tra il 3 e il 5 aprile 2021 non ci si potrà spostare tra una regione e l’altra e tra un comune e l’altro a meno di casi particolari legati a lavoro, salute, comprovata necessità, rientro alla ...

