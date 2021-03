Zhang vuole il 100% dell’Inter | pronto un bond da 250 milioni di euro

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Il presidenteStevensta studiando un piano per acquistare ildelle azioni del club nerazzurro. I dettagli Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il presidenteStevensta studiando un piano per acquistare ildelle azioni del club nerazzurro. Il dettaglio fondamentale è l’emissione di un nuovoda 250di. Con questa mossa,garantirebbe ossigeno alle casse del club nerazzurro alle prese con problemi di liquidità ma soprattutto potrebbe puntare al 30% delle azioni detenute da Lion Rock Capital. Possedere l’intero pacchetto azionario permetterebbe adi avere maggiore potere nel corso delle trattative per la cessione del ...

Il presidente dell'Inter Stevensta studiando un piano per acquistare il 100% delle azioni del club nerazzurro. I ...noncedere il controllo del club, al massimo trovare un nuovo socio , l'idea è proseguire almeno per il prossimo anno . Il giovane presidente sarebbe poi intenzionato a rientrare al più ...Il presidente dell’Inter Steven Zhang sta studiando un piano per acquistare il 100% delle azioni del club nerazzurro. I dettagli Secondo quanto riportato da Milano Finanza, il presidente dell’Inter ...I soci hanno approvato il bilancio semestrale con un passivo di 62,7 milioni, ma la nota positiva è il completo supporto finanziario e la voglia di restare al timone dell’Inter di Steven Zhang. Come ...