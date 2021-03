YouTube al lavoro per nascondere i 'non mi piace' dai video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli utenti di YouTube sono abituati da anni ad usare la piattaforma video per esprimere ciò che pensano dei contenuti che seguono, ma tutto questo a quanto pare sta per cambiare. L'azienda testerà un'interfaccia in cui il conteggio "Non mi piace" non verrà visualizzato pubblicamente. Nonostante questo cambiamento, YouTube ha assicurato che i creatori saranno in grado di conoscere il numero esatto di "Mi piace" e "Non mi piace" all'interno di YouTube Studio, quindi gli spettatori continueranno a valutare i contenuti. YouTube ha assicurato che i "Non mi piace" delle persone che partecipano a questo test continueranno a servire a migliorare i consigli video forniti dalla piattaforma e anche a "condividere commenti con i ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 31 marzo 2021) Gli utenti disono abituati da anni ad usare la piattaformaper esprimere ciò che pensano dei contenuti che seguono, ma tutto questo a quanto pare sta per cambiare. L'azienda testerà un'interfaccia in cui il conteggio "Non mi" non verrà visualizzato pubblicamente. Nonostante questo cambiamento,ha assicurato che i creatori saranno in grado di conoscere il numero esatto di "Mi" e "Non mi" all'interno diStudio, quindi gli spettatori continueranno a valutare i contenuti.ha assicurato che i "Non mi" delle persone che partecipano a questo test continueranno a servire a migliorare i consigliforniti dalla piattaforma e anche a "condividere commenti con i ...

