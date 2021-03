Young Sheldon ottiene il rinnovo per tre stagioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) La serie Young Sheldon ha ottenuto il rinnovo da parte di CBS per altre stagioni e andrà in onda fino al 2023-24. Young Sheldon ha ottenuto il rinnovo per tre stagioni da parte di CBS, assicurandosi quindi un posto nella programmazione del network fino alla stagione 2023-24. L'accordo dimostra il sostegno nei confronti del progetto spinoff di The Big Bang Theory prodotto da Chuck Lorre. La serie Young Sheldon ha come protagonista Iain Armitage nel ruolo del protagonista Sheldon Cooper, ovvero il personaggio reso famoso da Jim Parsons in The Big Bang Theory, mostrato negli anni in cui era ancora un bambino. Nella quarta stagione Sheldon ha 11 anni anni e, essendo un genio, si sta ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 31 marzo 2021) La serieha ottenuto ilda parte di CBS per altree andrà in onda fino al 2023-24.ha ottenuto ilper treda parte di CBS, assicurandosi quindi un posto nella programmazione del network fino alla stagione 2023-24. L'accordo dimostra il sostegno nei confronti del progetto spinoff di The Big Bang Theory prodotto da Chuck Lorre. La serieha come protagonista Iain Armitage nel ruolo del protagonistaCooper, ovvero il personaggio reso famoso da Jim Parsons in The Big Bang Theory, mostrato negli anni in cui era ancora un bambino. Nella quarta stagioneha 11 anni anni e, essendo un genio, si sta ...

