WTA Miami 2021, i risultati del 30 marzo. La prima semifinale sarà tra Ashleigh Barty ed Elina Svitolina (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sul cemento outdoor statunitense sono scattati i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneo Miami Open 2021 di tennis, di categoria WTA 1000, che verranno completati nella notte italiana tra oggi e domani. La prima semifinale (in programma giovedì) sarà tra l’australiana Ashleigh Barty e l’ucraina Elina Svitolina. Servono due ore e 25 minuti di gioco all’australiana Ashleigh Barty, testa di serie numero 1, per liberarsi della bielorussa Aryna Sabalenka, numero 7 del seeding, sconfitta con lo score di 6-4 6-7 (5) 6-3. Incontro in equilibrio assoluto fino al 3-3 del terzo set, poi l’attuale regina del ranking mondiale vince dodici degli ultimi tredici punti giocati e va al penultimo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sul cemento outdoor statunitense sono scattati i quarti di finale del tabellone di singolare femminile del torneoOpendi tennis, di categoria WTA 1000, che verranno completati nella notte italiana tra oggi e domani. La(in programma giovedì)tra l’australianae l’ucraina. Servono due ore e 25 minuti di gioco all’australiana, testa di serie numero 1, per liberarsi della bielorussa Aryna Sabalenka, numero 7 del seeding, sconfitta con lo score di 6-4 6-7 (5) 6-3. Incontro in equilibrio assoluto fino al 3-3 del terzo set, poi l’attuale regina del ranking mondiale vince dodici degli ultimi tredici punti giocati e va al penultimo ...

