World Car of The Year - Annunciate le tre finaliste - VIDEO

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Sono rimasti tre modelli a contendersi il titolo diCar of the2021: Honda e, Toyota Yaris (già auto dell'anno in Europa) e Volkswagen ID.4, ovvero due elettriche e un'ibrida, per una composizione del podio che la dice lunga sui cambiamenti in corso nel mondo dell'auto. La vincitrice sarà proclamata nel corso di un evento in streaming il prossimo 20 aprile, mentre il premio verrà ufficialmente conferito in occasione del prossimo Salone di New York, il 19 agosto. Gli altri riconoscimenti. Il terzetto è stato in individuato dopo una precedente selezione che aveva ridotto a 10 il novero delle pretendenti al titolo. Come sempre, poi, nell'ambito dei Wolrd Car Awards verranno anche conferiti dei riconoscimenti a tema. Per il premio diUrban Car sono in lizza la Honda e, la Honda Jazz e la Toyota Yaris, quello di ...

Advertising

GruppoBossoni : #BOSSONIMAGAZINE ??? EV6, il primo veicolo nato elettrico di KIA, basato sulla nuova Electric-Global Modular Platfor… - TgMotor : #FE | La MINI Electric Pacesetter è stata designata come Safety Car del campionato di Formula E. Farà il suo debutt… - infoiteconomia : Ford, da marzo 2022 addio alla world car Mondeo - EstebBeltramino : Ford, da marzo 2022 addio alla world car Mondeo #motori - solomotori : Ford, da marzo 2022 addio alla world car Mondeo -

Ultime Notizie dalla rete : World Car

Motor1 Italia

McLaren's designers, engineers, and racers travel thousands of miles around theeach year in pursuit of perfection. Just as each driver relies on theirto get them across the finish line, ......e il Team LEGO Ideas hanno annunciato il vincitore del concorso di costruzione Out of Thissu ...basato su un progetto realizzato da un Appassionato è stato il set LEGO Ideas #40448 Vintage( ...NEW YORK and LONDON, March 31, 2021 /PRNewswire/ -- TUMI, the leading international travel and lifestyle brand, today unveils its new collection designed and developed in partnership with luxury super ...MINI Electric Pacesetter ispirata alla MINI John Cooper Works è la nuova Safety Car per la serie di gare dell'ABB FIA Formula E World Championship e, come tale, collega il futuro elettrificato del ...