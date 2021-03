WhatsApp sta lavorando a una importante e richiesta funzione (Di mercoledì 31 marzo 2021) WhatsApp starebbe lavorando ad una importante novità per la sua applicazione integrando l'assistenza clienti in chat L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 31 marzo 2021)starebbead unanovità per la sua applicazione integrando l'assistenza clienti in chat L'articolo proviene da TuttoAndroid.

Advertising

AlbertoBagnai : Caro, se il tuo amico “in borsa” non è un chihuahua cambialo. Nessuno “in borsa” è in grado di dirti un anno prima… - il_pucciarelli : Modello Lombardia: sta per arrivare la Finanza per il caso camici e l’assessore più potente della giunta leghista -… - TuttoAndroid : WhatsApp sta lavorando a una importante e richiesta funzione - cuorechearde : comunque x me il social più tossico sta diventando whatsapp much to think about - erroresbagliato : conversazione con una vecchia amicizia su whatsApp: leggo messaggio, abbastanza lungo, rispondo in modo argomentato… -