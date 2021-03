Wanda Nara, scivolone di Icardi su Instagram: “Ecco il mio cane e la mia cagna” (FOTO) (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro Icardi, è molto attivo sui propri profili social e spesso pubblica FOTO al termine delle sue partite o scatti con la famiglia. Nell’ultimo post, però, l’argentino ha fatto un brutto scivolone poiché ad una FOTO insieme al suo cane e a sua moglie Wanda Nara ha accompagnato una didascalia che ha mandato su tutte le furie il popolo del web: “Il mio cane e la mia cagna”. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ????? I????? (@mauroIcardi) SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 31 marzo 2021) L’attaccante del Paris Saint-Germain, Mauro, è molto attivo sui propri profili social e spesso pubblicaal termine delle sue partite o scatti con la famiglia. Nell’ultimo post, però, l’argentino ha fatto un bruttopoiché ad unainsieme al suoe a sua moglieha accompagnato una didascalia che ha mandato su tutte le furie il popolo del web: “Il mioe la mia”. Visualizza questo post suUn post condiviso da ????? I????? (@mauro) SportFace.

gucciskimaskk : RT @scvglia: @gucciskimaskk magari di facciata, in verità allenava l’inter solo per bombardi wanda nara - scvglia : @gucciskimaskk magari di facciata, in verità allenava l’inter solo per bombardi wanda nara - zazoomblog : Wanda Nara incanta con il suo lato B da urlo. E fa questa domanda ai fan - #Wanda #incanta #urlo. #questa #domanda - NackaSkoglund89 : RT @jnterista_12: Wanda Nara 'Inammissibile ciò che ha fatto L'inter, hanno totalmente copiato il marchio di Maurito e anche peggiorandolo,… - IMjnterista : Wanda Nara 'Inammissibile ciò che ha fatto L'inter, hanno totalmente copiato il marchio di Maurito e anche peggiora… -