Advertising

Infinity_999 : Voltswagen: lo strano caso del ‘pesce di aprile’ della Volkswagen, finito male | IFQ - Italia_Notizie : Voltswagen: lo strano caso del ‘pesce di aprile’ della Volkswagen, finito malissimo – FOTO -

Ultime Notizie dalla rete : Voltswagen strano

Il Fatto Quotidiano

La Volkswagen ha ammesso martedì di aver diffuso un falso comunicato stampa , affermando di aver cambiato il nome della sua filiale statunitense in 'of America' nel tentativo di essere ...La Volkswagen ha ammesso martedì di aver diffuso un falso comunicato stampa , affermando di aver cambiato il nome della sua filiale statunitense in 'of America' nel tentativo di essere ...La storia del cambio di nome in Voltswagen si è rivelata falsa, e architettata per attirare attenzione durante il lancio di ID.4. Ma non tutti l'hanno presa col sorriso ...Un incomprensibile suicidio mediatico: non si può che definire così quanto successo nelle ultime ore in casa Volkswagen. I fatti: a partire dal 29 marzo alcune delle più importanti testate del mondo – ...