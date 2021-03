Volley, Playoff SuperLega: Trento-Civitanova, battaglia campale. I dolomitici per l’allungo in semifinale (Di mercoledì 31 marzo 2021) Trento ha espugnato Civitanova al tie-break nella gara-1 della semifinale scudetto e ha subito sovvertito il fattore campo. I dolomitici si sono imposti all’Eurosuole Forum domenica sera e sono pronti per scendere in campo tra le mura amiche nella gara-2 di questa palpitante serie: giovedì 1° aprile (ore 20.00) i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti se la dovranno vedere contro la Lube all’ombra del Monte Bondone, l’obiettivo è quello di portarsi sul 2-0 e di avvicinarsi alla finale per il tricolore. I marchigiani, però, si presenteranno all’appuntamento col coltello tra i denti e con tanta voglia di rivalsa: l’obiettivo è quello di pareggiare prontamente ed evitare di trovarsi con le spalle al muro in un confronto al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ottiene tre successi). Trento, terza in ... Leggi su oasport (Di mercoledì 31 marzo 2021)ha espugnatoal tie-break nella gara-1 dellascudetto e ha subito sovvertito il fattore campo. Isi sono imposti all’Eurosuole Forum domenica sera e sono pronti per scendere in campo tra le mura amiche nella gara-2 di questa palpitante serie: giovedì 1° aprile (ore 20.00) i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti se la dovranno vedere contro la Lube all’ombra del Monte Bondone, l’obiettivo è quello di portarsi sul 2-0 e di avvicinarsi alla finale per il tricolore. I marchigiani, però, si presenteranno all’appuntamento col coltello tra i denti e con tanta voglia di rivalsa: l’obiettivo è quello di pareggiare prontamente ed evitare di trovarsi con le spalle al muro in un confronto al meglio delle cinque partite (passa il turno chi ottiene tre successi)., terza in ...

Ultime Notizie dalla rete : Volley Playoff Volley femminile A1: playoff Scudetto, Conegliano è la prima semifinalista QUARTI DI FINALE IL PROGRAMMA DI GARA - 2 Martedì 30 marzo, ore 20.30 Il Bisonte Firenze " Imoco Volley Conegliano 0 - 3 (13 - 25 20 - 25 17 - 25) Mercoledì 31 marzo, ore 17.30 (diretta LVF TV) ...

Firenze senza scampo: Conegliano a valanga, è in semifinale Firenze - Conegliano 0 - 3 (13 - 25, 20 - 25, 17 - 25) ? Tre colpi di cannone, tre set vinti (a zero) per fare 59 vittorie consecutive in tutte le competizioni e per raggiungere, prima squadra a farlo ...

Volley, la Prochimica pensa già ai playoff promozione La Stampa Volley, Playoff SuperLega: Trento-Civitanova, battaglia campale. I dolomitici per l’allungo in semifinale Trento ha espugnato Civitanova al tie-break nella gara-1 della semifinale scudetto e ha subito sovvertito il fattore campo. I dolomitici si sono imposti all'Eurosuole Forum domenica sera e sono pronti ...

Nef Osimo, il dg Matassoli: «Confusione da parte della Fipav e non è la prima volta» OSIMO – Le decisioni assunte nei giorni scorsi dalla Fipav, secondo cui le gare non disputate entro domenica 2 maggio non verranno omologate e tenute in considerazione per la classifica finale, fanno ...

