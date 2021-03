Volkswagen vuole cambiare il suo nome negli USA? (Di mercoledì 31 marzo 2021) Volkswagen si appresta a cambiare nome negli USA? E’ la notizia che sta circolando insistentemente nelle scorse ore, quando alcune agenzie di stampa hanno appreso da un comunicato stampa “rubato” (poi rimosso), in cui la casa di Wolfsburg pianificava di cambiare la propria denominazione in Voltswagen. La cosa ha lasciato tutti di stucco, ma dai Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 31 marzo 2021)si appresta a? E’ la notizia che sta circolando insistentemente nelle scorse ore, quando alcune agenzie di stampa hanno appreso da un comunicato stampa “rubato” (poi rimosso), in cui la casa di Wolfsburg pianificava dila propria denominazione in Voltswagen. La cosa ha lasciato tutti di stucco, ma dai

Advertising

goffredog1 : RT @AllaCaricaNews: Ecco le #colonnineelettriche del desiderio! ??? A Roma @EnelXItalia, in collaborazione con @Volkswagen_IT, ha inaugurato… - InnovaSociale : RT @AllaCaricaNews: Ecco le #colonnineelettriche del desiderio! ??? A Roma @EnelXItalia, in collaborazione con @Volkswagen_IT, ha inaugurato… - AllaCaricaNews : Ecco le #colonnineelettriche del desiderio! ??? A Roma @EnelXItalia, in collaborazione con @Volkswagen_IT, ha inaugu… -