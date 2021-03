Volkswagen - "Voltswagen", confermato il pesce d'aprile (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sembrava sin da subito un pesce d'aprile anticipato e tale si è rivelato alla fine di una giornata convulsa che potrebbe anche costare cara alla Volkswagen: l'annuncio su un imminente lancio del nuovo marchio "Voltswagen", infatti, si è rivelato solo uno scherzo ben architettato dalla filiale americana, nel quadro di una più ampia campagna di marketing tesa a enfatizzare le strategie di elettrificazione della Casa di Wolfsburg e a sostenere il lancio della ID.4 sul mercato statunitense Cosa è successo. La Volkswagen of America, in sostanza, ha voluto giocare con la stampa Usa con qualche giorno di anticipo rispetto al giorno dei pesci di aprile. La filiale prima ha caricato un comunicato stampa incompleto sul suo sito corporate in cui veniva annunciato per il 29 aprile ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 31 marzo 2021) Sembrava sin da subito und'anticipato e tale si è rivelato alla fine di una giornata convulsa che potrebbe anche costare cara alla: l'annuncio su un imminente lancio del nuovo marchio "", infatti, si è rivelato solo uno scherzo ben architettato dalla filiale americana, nel quadro di una più ampia campagna di marketing tesa a enfatizzare le strategie di elettrificazione della Casa di Wolfsburg e a sostenere il lancio della ID.4 sul mercato statunitense Cosa è successo. Laof America, in sostanza, ha voluto giocare con la stampa Usa con qualche giorno di anticipo rispetto al giorno dei pesci di. La filiale prima ha caricato un comunicato stampa incompleto sul suo sito corporate in cui veniva annunciato per il 29...

